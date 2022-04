Celia BENISTY

Après avoir développé le site mylittlemarseille.com en tant que Responsable éditorial et commerciale pendant 2 ans et demi, je fus en charge de la Communication digitale de Marseille-Provence capitale européenne de la Culture en 2013 (lancement de la newsletter, animation des réseaux sociaux, éditorialisation du site mp2013.fr...)



Un profil double casquette :

* 15 ans d'expérience en communication et management de projet en France et à l'étranger (dont 6 ans chez l'annonceur, 3 ans en agence et 5 ans en animation de communautés web)

*Journalistique avec plusieurs collaborations (rédaction et illustration photographique) sur des collections de guides touristiques (Michelin, GEOguide, Hachette et Gallimard) et sur du contenu web.



Je propose aujourd'hui mes services en communication digitale : analyse et recommandations stratégiques, mise en place des outils communication digitale (conception newsletter, site web, community management, appli...), community management, formations Réseaux Sociaux , Comment écrire sur le web...



Mes compétences :

Mailing

Social networking

Gestion de projet

Web

CRM

E business

Communication

Marketing

Community management

Créativité

Réactivité