Notre entreprise est spécialisée dans la nouvelle technologie dans le secteur de BÂTIMENT.

Dans ce cadre d’activités, elle s’occupe surtout de :

• Flocage et calfeutrement coupe-feu

• Ponçage béton et cristallisation pour marbre et granite

• Revêtement de sol en époxy : anti-acide, anti poussière et alimentaire

• Béton imprimé / béton ciré

• Dallage industriel

• Traitement des joints (couvre joint de dilatation, sismique, etc.)

• Protection d’incendie passive

• Étanchéité liquide ou avec membrane

• Cuvelage de tout ouvrage d’art (châteaux d’eaux, réservoirs, piscine, etc.)

• Correction acoustique

• Désenfumage

• Etc.

"Porte coupe feu ,Flocage fibreux,Flocage pâteux,Revêtement de sol Résine antistatique Algérie ,Revêtement de sol Résine pvc Algérie,Résine époxy alimentaire anti-poussière Algérie,Revêtement de sol en linoléum ,Enlèvement d’amiante Algérie,Décapage de marbre Algérie,Ponçage de marbre Algérie

Cristallisation de marbre Algérie"





A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonne fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



Dans l’espoir de retenir votre attention, nous vous prions de croire, cher Monsieur, chère Madame, en l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.





Mes compétences :

Epoxy

Etancheite

Revetement de sol

sismique