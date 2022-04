80% des problèmes de comportements des chiens ont pour origine un manque d'information du maître et la nécessite d'appréhender l'éducation de leur animal de compagnie. Afin de débuter une relation harmonieuse et saine avec votre animal je vous propose de vous apportez tous les conseils nécessaires avant ou après l'acquisition de celui ci.



Et lorsque les problèmes sont déjà là je vous aide à les résoudre (mordillement, destruction, malpropreté, saute sur les gens, tire en laisse, fugue ou ne revient pas, agresse les autres chiens, est craintif, grogne sur les enfants, hurle des qu'il est seul, creuse partout, etc...) Je me déplace à votre domicile afin d’établir une Analyse Comportementale de votre animal pour la mise en place d'un programme de rééducation personnalisé.





CLEB'SCHOOL® Éducation Canine dans l'Oise près de Beauvais



Ilda Braz-Scherer. Diplômée d’Etat Brevet Professionnel délivré par le Ministère de l'agriculture

Éducatrice Canin Comportementaliste Professionnelle à votre domicile.



CLEB'SCHOOL®

" Parce qu'il à tant apprendre ... à son maître"

• Vous accompagne :

Dans le choix de votre animal le plus adapter à votre mode de vie : race, sexe, caractère, élevage...mais aussi à la préparation de l’arrivée de celui-ci dans votre foyer : 1er contact, apprentissage de la propreté, de la solitude, les accessoires nécessaires, l’instauration des règles, etc.…



• Vous Conseil :

Afin de débuter une relation harmonieuse et saine et créer des liens immuables avec votre chiot, des leçons de socialisation et d’éducation de base sont primordiales dès l’arrivée de celui ci permettant ainsi d’éviter certains troubles du comportement comme : destructions, hyperactivité, peur en voiture, fugues, dépression, peur des congénères, etc.….bref en faire un bon chien.



• Analyse Comportementale

La première visite au domicile du chien est une étape essentielle pour l’étude et l’analyse de votre situation. Elle permet l’observation du chien dans son environnement pour la mise place d’un programme personnalisé.Garantie de la confidentialité de l’entretien et sans engagements. Tarif reduit si votre chien vient de la SPA

Le nombre de séances de thérapie seront préconisées et déterminées à la suite de cet entretien.

Plusieurs forfaits à votre disposition (chiot à partir de 2 mois).





L’obtention d’un résultat ne sera possible qu’avec l’adhésion et la participation de tous les membres de la famille. Les exercices se font en situation réelles à la maison comme à la ville par un programme d’apprentissage et d’éducation utilisant des méthodes amicales et positives basée sur la motivation, le jeu ou les compliments et permettant ainsi d’établir ou rétablir une relation harmonieuse avec votre compagnon.



• Education

Durant ces séances, votre chien apprendra les bases de l’éducation : marche au pied en laisse et sans laisse, assis, couché, reste à ta place, le rappel. Et vous apprendrez à bien communiquer avec lui (le comprendre et vous faire comprendre) pour l’aider à être à l’écoute.



• Des leçons de dressage:

Préparation à la confirmation pour les chiens inscrits au LOF (Livre des Origines Français).

Conseils au dressage du chien de berger au troupeau.

Initiation à l' Agility et au Dog Dancing.



• Autres types de services :

Vous n’avez pas de voiture ou pas de permis ou tout simplement pas le temps de vous déplacer pour emmener votre compagnon chez le vétérinaire, le toiletteur ou tout autre rendez-vous.

Notre Service Taxi Animalier est là 7 j /7j & 24h/24/h (Nuit : urgence uniquement)

Titulaire du Certificat de Capacité de Convoyeur d’Animaux Vivants délivré par les Services Vétérinaires et

véhicule équipé en conformité à la



Mes compétences :

Certificat de Capacité Animaux de Compagnie

Certificat de Convoyeur Transport d’Animaux

Certificat d’Autorisation de Transport d’Animaux

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) C.A.I.C

Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) C.A.I.C

Secourisme Canin

Moniteur Club Canin S.C.C 1erdegré

Moniteur Club Canin S.C.C École du Chiot.

Moniteur Club Canin S.C.C OBR

Moniteur Club Canin S.C.C Agility Niveau 2

Moniteur Club Canin S.C.C Agility Niveau 1

Maitre de stage

Empathie et sens de l'écoute

Éthologie

