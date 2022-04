Ildut DE PARCEVAUX

=== > Direction sécurité et administration informatique

Plusieurs années de chef de service informatique réseau et sécurité,

Thales Underwater Systems, service Informatique, réseau et sécurité (10 ans)

Thales AirBorn systems, service architecture et déploiement du réseau data confidentiel et de développement (2 ans)

Centre de calcul du GESMA (groupe d’études Sous Marines de l’Atlantique (7ans)



=== > Investigations privées ou judiciaires - Expert indépendant

Plusieurs centaines de missions depuis 2009 en activité indépendante

investigations pénales : analyses de disques durs, téléphones portables, audio/vidéo, recherche sur crimes, malversations financières, malversations, prud’hommes …

litiges informatiques, contrat informatiques

dysfonctionnements système numériques, systèmes d’information, failles de sécurité

Expert assermenté auprès de la Cour d’Appel de Rennes, expert de la Cour pénale Internationale, agent de recherche privée

Activité conjointe, gendarmerie, police, douane

- Membre de la Compagnie des experts près la Cour d'Appel de RENNES

- Membre de la Compagnie nationale des experts judiciaires en Informatique et technologies associées

- Membre de l'association francophone des spécialistes de l'investigation numérique.



=== > Développement et recherche

société de services informatiques, assistance technique clientèle, déploiement de solutions.

Déploiement de réseaux

Télécommunications Transpac

multiprocessing, temps réel, systèmes embarqués, automates

administrateur base de données Oracle, MySql

administrateur Clearcase

maîtrise des outils ou techniques spécifiques : ENCASE, AUTOPSY-SLEUTHKIT, XWAYS/WINHEX, R-TOOLS, IEF Forensic, CELLEBRITE, XRY (MSAB), OXYGEN, Wireshark, VOIp, Z3X, RIFFBOX

CHIPOFF, JTAG, développements de Scripts spécifiques d’analyse de données, de carving



Mes compétences :

Forensic

Intelligence économique

Investigation

Direction des systèmes d'information

Sécurité des systèmes d'information