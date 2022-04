Ile D'oleron Construction JM RAMOS

Fort d’une formation technique et de 30 ans d’expérience dans différentes entreprises générales de bâtiment, M. Michel MOUREY a repris en 2007 l’entreprise familiale JM RAMOS. Savoir-faire, tradition et le respect de l’environnement et de l’architecture Oléronaise sont les valeurs sûres de notre entreprise à taille humaine, faites confiance à notre professionnalisme prouvé !



http://www.constructeur-oleron.com/presentation.htm



Mes compétences :

Savoir-faire artisanal

Créativité

Adaptabilité

Réactivité

Rigueur

Analyser écouter réfléchir agir

Respect des délais

Design

CAO

Dessin technique

Lecture de plan

Architecture

Terrassement

Modélisation 3D

DAO

Construction