Iléana HILDE (HILDE)

Actuellement étudiante en Master International Hospitality Revenue Management à l'IAE Savoie Mont Blanc, Chambéry.



Formation antérieure en hôtellerie-restauration au Lycée Hôtelier du Touquet en BAC et BTS, puis une L3 Économie Gestion option Hôtellerie à l'IAE Savoie Mont Blanc également.



Diverses expériences en hôtellerie-restauration depuis 2015: stages, extras et saisons.



Expériences de vie à l'étranger : semestres d'étude en Suède et en Espagne en 2020.



Compétences :



Techniques de l'hôtellerie, restauration et de management en général

Organisation

Relations clients

Polyvalence

Adaptation rapide à toute situation, notamment aux urgences



Langues :



Français : langue maternelle

Anglais : courant

Espagnol : courant



----------------------------------------------------------------------------------



Student in Master International Hospitality Revenue Management at IAE Savoie Mont Blanc, Chambéry, France.



Previous education in hospitality and catering at Le Touquet High school (France): High School National Diploma and Higher National Diploma in 2 years. Then, entering directly in 3rd-year degree: Economy and Management, specialty in Hospitality at IAE Savoie Mont Blanc, Chambéry, France.



Life experiences abroad in Sweden and Spain as a student in 2020.



Skills:



Hospitality, catering, and general management skills

Organisation

Guest relations

Versatility

Fast adjustment to any circumstances, especially to emergencies



Languages:



French: Mother tongue

English: Fluent

Spanish: Fluent