Ileana RUS

Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de bâtiment.

Ambitieuse, autonome et passionné de cette profession, j'ai crée la société Sarl Euro-batiment.

Société spécialisé dans : Revêtements sols et murs, Maçonnerie, Plâtrerie, Peinture.



Euro-batiment réalise vos travaux de rénovation pour PARTICULIERS ou PROFESSIONNELS,

des petites ou des grandes projets, quel que soit le type de bien:appartement, maison, bureau, copropriété etc

Notre compétence est une mission complète:

-deplacement et devis gratuit,

- étude de vos projet,

- suivi et réalisation des travaux.

Confiez vos réalisations par notre responsabilité, par nos travail de qualité, fiable et soigné.

Nous travaillons dans la région Ile de France.



Nous restons à votre entière disposition pour plus d'informations

Contact email: eurobatiment78@yahoo.fr

tel: 06 99 23 03 20 / 09 53 00 21 92



Cordialement,

Sarl Euro-batiment



Mes compétences :

Gestion de projet

Devis et chiffrage de chantier

Bâtiment

Contrôle qualité

Organisation du travail