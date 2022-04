Iler VIRARAGAVANE

Dynamique, autodidacte, passionné, esprit d'équipe et curieux sont les points qui me décrivent à travers les nouvelles technologies depuis le collège.



Ma passion pour les nouvelles technologies, les nouvelles expériences et le fait de toujours vouloir m'améliorer m'ont permis de contribuer à de divers projets à la fois unique et intéressant, d'un simple programme à des applications complexes pour des grands groupes, public et gouvernemental.



Actuellement étudiant ingénieur en Information à l'INSA de LYON en 5ème année et prochainement diplômé en 2015, faire mes études au sein de cet établissement m'a permis de construire un solide profil à la fois scientifique que technique.



Je suis actuellement en plein recherche de projet de fin d'études de 6 mois débutant en avril 2015 et suis très intéressé pour collaborer avec des équipes expérimentées dans les domaines du développement logiciel, mobile et web.



J'attends avec impatience de pouvoir relever de nouveaux défis avec vous.



Mes compétences :

Développement logiciel

Développement web

Programmation orientée objet

Android SDK

Java

JavaScript

JQuery

PHP

Doctrine2

Zend framework

UML

Gestion de projet

SQL