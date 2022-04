Ilham ABARAGH

Ingénieur jeune diplômée en Mécanique des Systèmes, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la Mécanique.

Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué deux stages en entreprise :



Chez Structure&Réhabilitation (un bureau d'études techniques et un laboratoire de contrôle, spécialisé dans le diagnostic et le suivi technique des structures d'ouvrages d'art et de génie civil), en tant qu'ingénieur bureau d'études, j'ai participé aux études paramétriques d'ouvrages sous terrains en réalisant des calculs mécaniques.



Après avoir effectué un premier stage dans un bureau d'études, j'ai voulu voir les différentes facettes du métier d'ingénieur et par la même occasion goûter au terrain. J'ai donc pris le parti de choisir un stage en conduite de projets.



Au sein de HP BTP, une entreprise de BTP spécialisée dans les Travaux Publics, en tant qu'ingénieur Travaux, j'ai travaillé en collaboration avec des ingénieurs Travaux sur des projets réels (sur chantiers). J'ai eu la chance de contribuer à un projet de sa préparation à sa réalisation, dont la période de travaux a recouvert une partie importante de ma période de stage (3 mois). J'ai été mise en relation direct avec la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre à travers les réunions de chantiers hebdomadaires et également avec les fournisseurs et sous traitants.

Ces stages m'ont permis de développer ma capacité à travailler en équipe, à éprouver mes facultés d'analyse et de synthèse, à donner le meilleur sous pression et dans des délais courts, et développer mon sens de la communication et de l'organisation.



Mes compétences :

dynamique

Motivée

CATIA V5

MEF (Méthode des Eléments Finis)

HyperWorks

Abaqus 6.9

Calculs des structures

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft E

Conception

Dimmensionnement

Matlab

Eco-Engineering