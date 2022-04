Ilham ABOUHILAL

- Formations : gestion de boutique, produits de luxe (matières précieuses et terminologie), techniques de communication, techniques de vente, gestion des conflits, management et suivi des équipes

- Compétences Commerciales : Respect des normes contractuelles de la marque, mise en œuvre des moyens afin d’atteindre l’objectif et rendre compte au brand manager et au directeur d’exploitation des résultats et des besoins de la clientèle, contrôle des procédures de stockage

- Analyses : Vente, Ranking, rotation et clientèle, gestion des besoins en boutique en matière de budget réservé à cet effet, contrôle qualité et prix

- Compétences Marketing : Merchandising, préparation soldes, soldes privés et événements privés afin de promouvoir la marque



Bureautique - Informatique:

Système d’exploitation, outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint).

Logiciel : Observer, Sage,Ciel,Sap



Mes compétences :

Vente

Communication

Négociation

Management

Développement commercial