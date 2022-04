Ilham AKIB

Informaticienne service IT chez la société ALLOPC, j’étudie en parallèle à l’école marocaine des sciences et d’ingénieure (EMSI) en filière " Miage" (Methode Informatique appliqué à la gestion d'entreprise).

Je procure des connaissances approfondies en tout ce qui concerne mon domaine ( Conception et Analyse, Programmation, Installation et Administration Informatique...).



Mes compétences :

Algorithme et langage C

Installation d'u réseau local

conception et commutation de paquet

configuration d'un routeur

Supervision réseau

Installation d'un réseau wan

Administration sous Windows et sous Linux

Administration réseaux