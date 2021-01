Mohamed-Amine KADIMI

Ingénieur consultant expérimenté en sécurité et réseaux informatiques ayant contribué à plusieurs projets de sécurisation des données et infrastructures de clients majeurs au Maghreb et aux EAU.



Mes compétences et mon travail actuel portent sur les domaines suivants:



- Firewalls, IDS et IPS.

- DLP, Chiffrement.

- Audits de sécurité.

- Expert F5 Networks, Nginx, Palo Alto Networks

- Autre éditeurs: Fortinet, McAfee, Juniper...

- Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, openSuse.

- Docker, Cloud Computing, AWS