Fraîchement diplômée de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger (ENSAT), je suis à la recherche d'un premier emploi en tant qu'ingénieur d'Etat en Génie Eco-Énergétique et Environnement Industriel.



Je veux m'intégrer d’avantage dans le milieu professionnel grâce à un emploi passionnant, où les challenges ne manquent pas, au sein d’une structure souhaitant intégrer une personne dynamique, avec une masse d’idées, un esprit d’équipe et surtout une énorme envie de se donner à fond. Je suis disponible pour des opportunités de travail dans les quatre domaines :



-Systèmes de Management QHSE et ergonomie des postes de travail

-Efficacité Énergétique

-Climatisation et production du froid

-Énergies Renouvelables



Pour plus d’information, veuillez consulter mon profil et ci-après mes coordonnées:

Mail : ilham.alami.ensat@gmail.com

GSM: 06 36 84 32 89



Mes compétences :

Solidworks

SQL

RDM

Profit and Loss Accounts

Personal Home Page

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

Joomla!

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

HTML

Audit