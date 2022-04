Ilham AMZERIN

Grâce à mon parcours académique et mon diplôme d’Ingénieur, j’ai pu développer un esprit qui combine entre synthèse, rigueur et analyse, ça m'a permis également d’avoir une solide formation dans des domaines techniques telles que les technologies d'information.



J'évolue depuis 5 ans dans le domaine SI, forte de cette première expérience professionnelle, j'ai appris dans le cadre de mon parcours, à me familiariser avec les différentes attentes et besoins clients et d’assurer une qualité de service suivant une approche ITIL.



Tout ceci m'a permis d'acquérir une grande aisance de communication, rigueur, organisation et mener à bien mes activités de coordination de projet en effectuant un suivi des actions entreprises ainsi qu’un reporting régulier au client.



Mes compétences :

ITIL

Projet Management

SI

Sécurité