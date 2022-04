Ilham AZIZ

Mon expérience à moi, établie sur une période de quatorze ans, dans le cadre de l’organisation et la gestion d’entreprise, m’a permis de découvrir mes qualités et compétences : le conseil, l’aide à la prise de décision, l’esprit d’analyse et de synthèse, l’apport de solutions d’améliorations.



Mon expérience et mon parcours m’ont permis de définir le métier que je souhaitais occuper : le domaine social, une branche incontournable de la gestion d’entreprise, axée sur la reconnaissance de la force du travail et sa valorisation au sein même de l’entité de production.



Le métier de la paie et du social est en permanente évolution, car son exercice est fortement liée aux évolutions législatives et sociales, et exige une grande adaptabilité, et ce dans le respect d’impératif majeurs ; celui des échéances et de la confidentialité.



Comment être rapide, efficace, et rigoureuse, face à autant d’échéances et de changements ? Voici la question que je me suis posée, et le challenge que j’ai relevé.





Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion administrative

Paie

Droit social