Ilham CHAFIK

Bonjour,

je suis une jeune fille de nationalité marocaine agée de 25 ans j'ai un baccalauréat en lettre moderne un diplome de secrétariat de direction et un autre en développement informatique. j'ai effectué des stages au sein de l'ofppt un à la délégation d'enseignement et un autre à la société Ecatem d'ilmport et export. je maîtrise bien les logiciels de bureautique, et les langues : français, anglais, arabe et un peu d'espagnole.

Je suis une personne sérieuse ponctuelle et dynamique. Ainsi, je suis à la recherche d'une opportunité de travail sérieuse. Vous pouvez me contacter par téléphone 0610531142 et merci.



