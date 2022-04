Ilham CHAYBI

Ingénieur Etudes et Conception Mécanique, dotée d'un Master 2 en Ingénierie Mécanique. Je maîtrise les outils CAO et CFD ainsi que les gestions nécessaires dans l'industrie tel que la gestion de: production/ maintenance/qualité /projets.

Je suis ouverte à tout opportunité et je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Eau et assainissement

Aménagement du territoire

Conception mécanique

Réalisation de devis

Conception 3D

Gestion de projet