Je m'appelle Ilham Elhammouch, agée de 20 ans. titulaire d'un bac sc PC (science physique et chimie) d'une mention "Bien" , promotion 2011. j'ai passé 2 ans a la FSTG dans la filière MIPC ( Math info physique et chimie) . Après, j'ai changé de carrière je suive Maintenant mes études en MMBS (Moroccon Management & business school) de Mohammedia , et je suis à la recherche d'un stage ( comme étant observatrice, Mais ce dernier ne m'empêche jamais d’intégrer les activités d'une autre façon j'aime bien avoir la responsabilité de faire une tâche au sien de l'entreprise ) .



Mes compétences :

Karaté

Bureautique

Programmation informatique

Football

Mathématiques

Physique

Natation

Business Process Management

Chimie

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel