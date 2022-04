Oussama MOURSIL

Webmarketing :

☼ Identification du public cible et mise en place des actions destinées à améliorer la notoriété du site.

☼ Étude et amélioration de l’ergonomie, de la qualité de navigation et l’interactivité du site.

☼ Audit du trafic et du comportement des internautes avec des outils de suivi de trafic comme Analytics et webmaster tools…etc.

☼ Analyse et tracking de la data et proposition d’idées de rédaction de contenu et compagne de promotion.

☼ Lancement et suivi de campagnes d’affiliation.

☼ Animation de Blog, page Facebook, forum, compte Instagram et Pinterest.

☼ Collaboration avec les bloggeurs pour le développement de la notoriété et la e-réputation.

☼ Participation au brainstorming pour le lancement de nouveau produit.



► SEARCH ENGINE MARKETING : SEO & SEA



► SEARCH ENGINE OPTIMISATION - Référencement

☼ Optimisation en ligne :

- Optimisation des titres et des métas descriptions.

- Optimisation des URLs, site plan et sitemap.

- Optimisation de contenu (densité des mots clés, articles, glossaires...etc).

- Optimisation des images et des vidéos.

- Optimisation de la navigation sur le site (liens internes et

ancres...etc).

- Rédaction de contenu

☼ Optimisation Hors ligne :

- Audit et analyse des sites.

- Choix de noms de domaine selon les besoins des sites.

- Insertions manuelles dans des annuaires de qualité et des bookmarks.

- Création des comptes et des pages fans sur facebook, twitter, instagram...etc.

- Recherche de backlinks.

- Suivi de positionnement



► SEARCH ENGINE ADVERTISING: SEA

☼ Paramétrage des campagnes.

☼ Gestion des campagnes publicitaires sur AdWords.

☼ Choix des réseaux publicitaires selon les besoins et objectifs de Search Marketing.

☼ Choix de mots clés selon le budget et la thématique et les objectifs des sites web.

☼ Définitions des landing pages.

☼ Rédaction des annonces publicitaires.

☼ Suivi quotidien et calcul du ROI.

☼ Création des rapports hebdomadaires, trimestriels et annuels.



Mes compétences :

SMO

SEO

SEM