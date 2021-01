Samir BARKATE

Gestion Entreprise, Relations Publiques, Relations Bancaires, Contrôle de Gestion, Comptes Budgétaires et Organisation Interne, Optimisation du résultat Financier et sens de responsabilité des résultats finaux et Négociations externes supervision Comptabilité Générale Approfondie,et Analytique.



Mes compétences :

autonome

rigueur

sens de l'organisation

Fiscalité

Finance

Contrôle de gestion

Respect des délais

Responsabilité sociétale des entreprises

Relationnel

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Négociation