Ilham FIKRI

Environnements de travail : Microsoft Windows, UNIX /Linux.

SGBD : SQL Server, Mysql, Oracle, Access.

Programmation : C, C++, C#, Java et JavaEE (Struts1, 2, Hibernate, Spring, ejb3), Visual Basic, .Net.

Outils: Eclipse, Netbeans,Jboss, Tomcat.

Web : Html, Ajax,CMS, PHP, Asp.net, jsp, java script, css.

Conception : Merise, UML.

Outils: Power AMC, Rational rose.

Autres : ERP , DataWarehouse & DataMining, Gestion de projet,

Intelligence artificielle, Recherche opérationnelle, Comptabilité, Marketing des TIC, Management.