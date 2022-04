Ilham IRRIZGINI

Coach- certifiée plusieurs fois de la Haute Ecole de Coaching de Paris (coaching de vie, d'équipes, de dirigeants et d'adolescents)

Master en Administration d’entreprise de l’université de Caen-Basse Normandie

Fondatrice du cabinet Invest Consulting à Marrakech en Janvier 2015

Co-fondatrice du cabinet North Business Consulting à Tanger depuis 2007 et de l’Ecole Marocaine de l’Entreprise en Avril 2015.

J'ai occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de la Direction Régionale des Impôts à Marrakech de 1997 à 2014. Ella a été chargée des créations d’entreprises au Centre Régional d’Investissement de Marrakech de 2005 à 2011.

Membre actif dans plusieurs associations et confédérations professionnelles ou à caractère social : CGEM ; AFEM ; CJD….



Mes compétences :

Coaching

Stratégie d'entreprise

Conseil RH

Conseil aux entreprises

Conseil juridique

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Orientation

Marketing

Accompagnement au changement

Création d'entreprise

Conseil

Team building

Immobilier

Conseil fiscal

Défiscalisation

Orientation professionnelle

Accompagnement individuel

Communication

Coaching de dirigeants

coaching d'adolescents et jeunes adultes