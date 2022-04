Ilham LARAKI OMARI

IIlham Laraki Omari est née à Casablanca. Très jeune, elle découvre son penchant pour l’art. Après une licence en gestion, elle entame un cursus académique de dessin et de peinture pour approcher l’art de ses multiples facettes et se consacre alors complètement à sa passion. Après une période figurative suivie d’une période semi-figurative, Ilham se libère aujourd’hui dans une fulgurante abstraction où il ne reste du monde que son essence, transcendé. Elle expose d’abord dans son pays le Maroc puis voyage avec son art en Europe, au moyen orient et aux Etats unis. Elle obtient la première mention honorable en 2012 dans une exposition internationale à Istanbul et participe au salon d’automne de Paris en 2013.

En 2014, Ilham expose à Luxembourg, à Barcelone, en Autriche, à Miami et à Paris où elle expose à Montmartre, au salon d’automne 2014 et au Louvre.



Email : laraki.ilham@gmail.com

http://www.facebook.com/IlhamLarakiOmari