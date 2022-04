Ilham MOURAD

Je suis une Assistante de Direction de la societe Espagnol, notre société dispose de personnel qualifié, ayant une grande expérience dans les domaines de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Ingénierie pour le développement de projets importants. Quelque soit le secteur, nous accomplissons toujours les demandes de nos clients dans un souci permanent d’amélioration et d’efficacité. Notre expérience de plus de 50 ans nous a donnait la capacité humaine, technique, matérielle et financière pour exécuter toute classe de projets dans les domaines de le Génie Civil, l’Architecture, la Logistique et des grands infrastructures.