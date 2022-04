Ihsane TAKHIM

Formé aux SI à l'université de Nice Sophia Antipolis suite à un baccalauréat C au Lycée Lyautey en 1994, j'ai orienté mon expertise dans la gestion informatisée en accumulant des expériences dans diverses entreprises basées à Sophia Antipolis (Amadeus, Hexal, Dbsys) puis je suis rentré au Maroc en 2003 avec la volonté de mettre à disposition mon expérience, mes projets réussis et surtout ma vision des systèmes intégrés et à l'automatisation des processus de l'entreprise. J'ai occupé diverses fonctions et complété ma formation avec un MS en Management de programmes à l'ESC Lille et depuis plusieurs années j'occupais la fonction de DSI à EADS Maroc Aviation après avoir travaillé dans les refontes SI en tant que consultant senior à Valyans. Aujourdhui je me suis mis à mon compte, j'ai fondé un site ecommerce de fleursArray et monté un atelier floral à Casablanca dans l'objectif de le dupliquer au niveau national. Je travaille en parallèle sur une reflexion de gestion déléguée de sites ecommerce et plusieurs projets liés au ecommerce. Disons que ma passion me rattrape.



Mes compétences :

ECommerce Strategy and Planning

DSIO

Gestion de projets

Gérant d'entreprise

SEO/SEM

Gestion de programmes

DSI

E business management

ERP improvement

Synthétise Avec Harmonie.