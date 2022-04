Ilham QARIOUH

Jeune Ingénieur d'Etat en Agronomie, filière "Ingénierie de Développement" et diplômée de l'Ecole Nationale de l'Agriculture de Meknès. Je suis à la recherche d'une opportunité de travail où je pourrais mettre à profit mes compétences et mes acquis et ayant comme ultime but d'apprendre et d'investir mon dynamisme au sein d’une entreprise afin de contribuer à son évolution.



Spécialités:

Développement durable, Vulgarisation, Organisation Professionnelle Agricole, accompagnement, , Communication, Formation, Sensibilisation, conseil agricole



Mes compétences :

Vulgarisation Agricole

Développement durable