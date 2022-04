Ilham RAFIA

Titulaire d’une licence universitaire de Conception, Développement et Architecture des Systèmes, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique et d’un diplôme de technicien spécialisé en développement informatique, je cherche à développer mon expérience

et mettre en pratique mes diverses connaissances techniques et théoriques dans ce domaine





Mes compétences :

Java

Java EE

JavaScript

PHP 5

Bureautique

HTML

C

JQuery

Visual Basic .Net

CSS 3

Oracle Database

Microsoft SQL Server

MySQL

Merise