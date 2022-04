Ilham RAKIK-NAZIH

C’est forte d’une expérience de plus de huit années dans le monde des Ressources Humaines que je vous propose mes services.

En effet, j’ai occupé pendant de nombreuses années le poste de Chargée de Recrutement pour de prestigieuses enseignes de travail temporaire tel que Manpower ou Adecco. J’étais en charge du sourcing, des entretiens de recrutement mais également de l’administration du personnel . Durant cette expérience, j’ai également pu développer ma fibre commerciale car j’étais également Responsable Clientèle de l’agence.

Les Ressources Humaines sont pour moi une vocation, j’ai donc perfectionné mes connaissances et acquis de nouvelles en travaillant sur une certification professionnelle par le biais d’une formation « Responsable Ressources Humaines » .

Sens du service, Dynamique et Motivée sont mes qualités, j’aimerais vivement les mettre au service de votre équipe.

Je suis à votre disposition pour tout échange..





Mes compétences :

Ressources humaines

GPEC

Administration du personnel

Recrutement