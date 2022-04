Ilham SABAR

Dans un cadre agréable, je vous reçois dans mon cabinet (21 avenue des Ursulines à Poissy - 78300), pour des consultations privées. J’exerce depuis plusieurs années, en privilégiant l'écoute, la relation d'aide et de soutien, à destination d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, en souffrance psychique ou en demande d'aide pour traverser une étape difficile, mais aussi de parents, de couples ayant besoin de conseils.

De plus, je propose des formations, qui permettent d’accroître les compétences professionnelles et personnelles (à l'intention des professionnels mais aussi des particuliers). En effet, le développement personnel, c’est se sentir en phase avec soi-même et d’utiliser au mieux ses capacités (quelques exemples :

- Groupes de réflexions autour de la pratique professionnelle (1 heure). Cette méthode, basée sur l'analyse des pratiques entre pairs, s’appuie sur l’expérience des participants. Elle vise à les aider dans leur recherche des actions les plus appropriées pour répondre aux besoins. Les thèmes de réflexion sont choisis par les membres du groupe en fonction de l’actualité et de leurs préoccupations sur le terrain. Son objectif est de conduire des actions individuelles d’amélioration de la qualité des prestations, à l’aide d’un référentiel commun, en s’appuyant sur le dialogue et la confrontation des pratiques et des points de vue.

- Gestion du stress (3 heures. Les objectifs de cette formation sont de comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser et d'adopter une méthode et des outils afin de gérer ses états de stress et d'améliorer son efficacité.

- Anticipation et régulation des conflits (2 heures).

Il s’agira, d’une part, d’acquérir des méthodes pour analyser les conflits et les dénouer positivement ; et d’autre part, d’adopter les comportements adaptés à la régulation des situations de divergence et de conflit.

- Coaching (séance de 45 min). Le coaching est un accompagnement professionnel permettant d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle en fonctions des intérêts et des objectifs exprimés. Plusieurs séances sont nécessaires.



Mes compétences :

Accompagnement

Génétique

Interculturelle

Psychologie

Psychologie clinique

Psychologie de la santé

Psychologie Interculturelle

Santé

Psychanalyse

Animation de groupes

Psychothérapie

Bilan psychologique

Formation

Travail en équipe