Ilham SAHFI

Je suis paysagiste je fais la conception de jardins tout en appliquant les normes nécessaires qui respecte la superficie l'orientation les préférences ainsi que son budget pour enfin arriver au meilleurs résultats qui puisses représenter un jardin pas comme les autres en s'inspirant des différents styles que ça soit :zen exotique contemporain anglais méditerranéen ...etc . Je suis aussi fleuriste je réalise des arrangements pour toutes les occasions : mariages baptêmes réceptions conférences salons funérailles ...etc .dotant d'une formation et expérience proffetionnelle Internationale que je transmet dans mes réalisations avec un goût exquis je donne naissances a des œuvres d'art digne d'un client original et tout cela avec des honoraires très abordables.