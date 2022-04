Ilham ZIKRI

Jeune diplômée en Marketing et management de l’action commerciale, possédant une formation diversifiée

qui m’a permis une aisance certaine et un sens de synthèse à l oral comme à l'écrit, par ailleurs, je possède des

compétences et capacités multiples pour me perfectionner et m’impliquer pleinement dans toutes les missions

que je pourrais

amenée à gérer que ce soit en matière de définition de clientèle, de prospection de nouveaux marchés ou autres.

Dotée d'une force de persuasion certaine, d'une grande autonomie et d'un excellent sens relationnel, la créativité,

l’innovation, la rigueur et le sens de responsabilité sont des valeurs clés pour chaque réussite.



Mes compétences :

Réalisation de différentes enquêtes terrain : étud

Programmes maitrisés : Sphinx, SPSS, Ms Project.