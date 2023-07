Mon portfolio à ce lien :

www.jeanzikria.wix.com/jean-zikria



Graphiste de formation, j'ai acquis de l'expérience au sein d'entreprises spécialisées chacune dans des univers bien différents tels que celui de l'événementiel, de la signalétique ou du commerce de gros.



En 2004, j'ai intégré la société Curty's (www.curtys.com) où j'y 'ai occupé le poste de graphiste/maquettiste et réalisé des flyers, des cartes de visite et de voeux. L'équipe commerciale me sollicitait également pour lui réaliser des photomontages mais aussi des croquis de leurs projets.



En 2006 j'ai été recruté par Expograph (www.expograph.com) où j'occupais un poste de maquettiste et réalisais les fichiers pour la fabrication de plaques institutionnelles, de signalétique d'entreprises, d'adhésifs pour vitrines en respectant précisément les briefs techniques.



En 2008 j'intègre D2 Diffusion (www.d2diffusion.com) en tant que Directeur Artistique.

Responsable de la création des packagings de tous les produi



Mes compétences :

Illustrator CS5

Photoshop CS5

Adobe Acrobat

Indesign

After effects

3DSM