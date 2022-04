Ilhem CHIBOUT

De profil commercial, j’ai acquis de solides expériences et connaissances dans ce domaine. J’ai toujours su établir avec mes clients une excellente relation, fondée sur la confiance et la communication.



Ainsi, j’ai pu de ce fait, constituer lors de mes diverses expériences des portefeuilles clients actifs, fidèles et productifs.



Sociable, forte personnalité, dotée d'un esprit analytique, j'ai développé au fil des années d'exercices dans les domaines de la téléphonie, la commercialisation d’espaces publicitaires ainsi que la vente de service du e-commerce une réelle efficacité, un savoir faire , une expertise métier ainsi qu'une efficacité reconnue qui m’ont permis de réussir dans ces secteurs très concurrentiels.



Mon expérience, mon savoir-faire ainsi que mon autonomie ma rigueur et ma ténacité, font de moi un élément efficace, efficient et performant.



Mes compétences :

Adaptabilité

Écoute

Force de proposition

Convaincre

Federer

Sociable

Capacité Analytique

Rentabilité