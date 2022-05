Paul GIRAULT

Fraîchement diplômé de formation de Technicien Supérieur en Informatique à l'AFPA de Toulouse (Niveau III), je suis à la recherche d'opportunités professionnelles en Région Sud-Ouest, en tant que Technicien Informatique ou analyste d'exploitation.

J'ai 8 ans d'expérience du Contrôle de Gestion et du Reporting, acquise au sein de groupes internationaux de presse et d'édition spécialisée (Wolters Kluwer, Trader.com), tant au niveau filiales/B.U. qu'au siège (18 mois à Amsterdam), dans un environnement dynamique, tant par croissance interne qu'externe, que par l'innovation (Minitel, CD-ROM, Internet).

Après un projet de "Start-Up" Internet, j'ai travaillé 6 ans en SSII comme analyste programmeur en SSII, sur des missions variées (maintenance applicative, déploiement, intégration, hotline) pour des grands comptes (France Telecom, PMU, SFR, RATP).

Je parle Anglais couramment, Allemand et Néerlandais. Je suis à l'aise dans un environnement multidisciplinaire et international (expatrié 18 mois), ainsi qu'avec les notions techniques (aéronautique, informatique, médical) et scientifiques.

Dynamique, communicant, curieux, la variété de mon parcours et de mon expérience atteste de ma polyvalence et de mes capacités d'adaptation, et me donne une compréhension transverse de l'entreprise dans ses dimensions financière, commerciale, informationnelle.



Mes compétences :

Budget

Marketing

Informatique

Reporting

Contrôle de Gestion

Microsoft Windows Server

Base de données

Linux

Active Directory

Cisco IOS

Réseaux d'entreprises

Rédaction

SQL

Microsoft Office

Helpdesk

Gestion budgétaire

Business Intelligence

Open Source

COBOL