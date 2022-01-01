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Laurence FOURNIER

Toulouse

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Toulouse dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
ORGANISATION RESSOURCES HUMAINES DES ENTREPRISES
COMPETENCE EN CONDUITE DU CHANGEMENT
RECRUTEMENT
GESTION DES COMPETENCES
FORMATION
COMMUNICATION INTERNE
DROIT DU TRAVAIL: LEGISLATION / PRECONTENTIEUX / CONTENTIEUX
RELATIONS SOCIALES
REMUNERATIONS
ADMINISTRATION DU PERSONNEL
SERVICES GENERAUX

Mes compétences :
Ressources humaines
Management
Formation
Conseil
Coaching
Accompagnement
budgets
Sage Accounting Software
Paye/Prsi
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • Newrest - Directrice des Ressources Humaines France

    Toulouse 2014 - maintenant Véhicule personnel Directrice des Ressources Humaines France NEWREST WAGONS-LITS
    & INTERNATIONAL (2 000 personnes) - Membre du Comité de Direction -
    Encadrement d'une Equipe de 37 personnes - Multi-Sites
    Membre ANDRH → Structuration des Ressources Humaines
    Société Conseil RH → Recrutement
    * Formation : réforme formation professionnele, cpf, plans de formation, budgets
    * Développement Ressources Humaines : Entretiens annuels et Professionnels, Gpec
    Compétences → Systèmes de rémunérations &Paies, Participation, Gestion Congés, Dsn, Ijedi,
    * Relations sociales : Ce, Dp, Chsct, Nao, Syndicats, Accords (Irp, Mutuelle,
    Participation, Contrat Génération,Temps partiels), Ues, Pdv, Bdes, Pénibilité
    * Précontentieux et contentieux : gestion des dossiers et veille sociale et juridique
    * Conduite du changement

  • NEWREST - Directrice des Ressources Humaines France

    Toulouse 2011 - 2013 * Structuration RH Directrice des Ressources Humaines France De 2011 à 2013 (1 500 personnes) - Membre du Comité de Direction - Encadrement d'une
    * Management Equipe de 10 personnes - Multi-Sites
    * Mise en place et organisation de la Direction des Ressources Humaines du Groupe
    * Recrutement / Formation /GPEC/Charte Sociale
    * Politique de rémunération / Conventions Collectives multiples
    Logiciels → Relations sociales : ce, dp, chsct, nao, syndicats, commissions sociales
    * Précontentieux et contentieux : gestion des dossiers et veille sociale et juridique
    * Word → Mise en place d'un contrôle d'accès et de gestion des temps (logiciel Bodet)
    * Mise en place d'implants intérim sur sites

  • GROUPE MAUFFREY - Directrice des Ressources Humaines

    saint nabord 2010 - 2010 160 M EUR de CA - 1 300 personnes- 25 filiales - Transports
    - Encadrement d'une Equipe de 5 pers.
    * Mise en place et organisation de la Direction des Ressources Humaines du Groupe
    * Internet → Recrutement : mise en place des partenariats et conduite des recrutements
    * Formation : travail en partenariat avec l'école de formation groupe, plan, budgets
    * Power Point → Gestion des compétences : définitions de fonction, entretiens annuels
    * Politique de rémunération : grilles d'harmonisation des rémunérations
    * Publisher → Relations sociales / Précontentieux / Contentieux

  • RESSOURCES HUMAINES CONSEILS LF - DIRIGEANTE

    2009 - 2010

  • GROUPE NARBONNE ACCESSOIRES - Directrice des Ressources Humaines

    2006 - 2009 * Zadig / Hypervision 2006 à 2009 GROUPE NARBONNE ACCESSOIRES - 160 M EUR de CA - 800 personnes - Véhicules de
    Loisirs - 85 sites
    * Ccmx Directrice des Ressources Humaines - Membre du Comité de Direction -
    Encadrement d'une Equipe de 18 personnes
    * Sage → Conduite du changement et structuration des ressources humaines / expansion groupe
    * Recrutement : process ,partenariats, recrutements, intégrations
    * Bodet → Formation : création d'une école de formation, process de formation, CQP
    * Gestion des Compétences : structuration des filières par la redéfinition des fonctions et
    des contrats de travail, la mise en place d'entretiens annuels et la refonte des

  • BHS - Directrice des Ressources Humaines

    2003 - 2005 Directrice des Ressources Humaines - Membre du Comité de Direction -
    Encadrement d'une Equipe de 3 personnes
    * Chinois → Organisation des ressources humaines : rapatriement de Rennes vers Paris
    * Recrutement : comité de direction, services supports, fonctions commerciales

  • JENNYFER - DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

    Clichy Cedex 1999 - 2003 DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

Formations

  • Université Paris X Nanterre

    Nanterre 1988 - 1990 LICENCE DROIT

    → Conception d'un système de rémunération commerciale, mise en place logiciel de Paye
    * Précontentieux / Contentieux / Conseil auprès de la Direction et des Managers
    Licence de Droit-Paris X GROUPE JENNYFER - 200 M EUR de CA - 3 500 personnes- 250 Mags-Prêt à Porter

  • Université Paris X

    Nanterre 1986 - 1988 Deug AES

    → Développement de l'organisation de Ressources Humaines
    * Relations sociales : Elections, ce, dp, chsct, syndicats

  • Lycée Claude Debussy (Saint Germain En Laye

    Saint Germain En Laye (8) 1986 - 1986 Bac A2-Lettres & Langues

    → Accords d'entreprise : 35 heures, Mutuelle, Prévoyance

    → Mise en place d'une plate-forme logistique et ouverture de l'international
    * Recrutements / Formation / GPEC
    * Juridique social : veille sociale et gestion des dossiers précontentieux et contentieux

Réseau