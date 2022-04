Ilhem GAMOUDI

Décoratrice d’intérieur, et Designer d’espace.



*Mes champs d’intervention concernent: les Habitations, les lieux de Travail, les Entreprises, les Commerces, les Banques, les Hôtels, la Restauration, les Musés, les Stands, les Cérémonies...)



*Je valorise l’espace, en créant une nouvelle image du lieu, je crée des ambiances et j’harmonise les lieux en jouant sur l'éclairage, les couleurs, les meubles, et le style.



*Je maîtrise l’association des matériaux, des couleurs, des structures, des styles.



*Je conçois un projet de décoration, d’aménagement, et j’élabore les devis (analyse technique et financière).



*J’effectue les relevés métriques, je réalise les plans d’Aménagement, et de Maçonneries, Plan calepinage, Plans faux plafond (avec détails gorges, corniches, moulures) et éclairage, Plans électricité haut et bas. Coupes et élévations. Choix des revêtements, des équipements sanitaires et autres. Dossier menuiserie. Rectification des plans d’architectes en fonction de l’aménagement des espaces. Intervention sur les façades avec élévation de surfaces traitées.



*Je suie et je coordonne la réalisation, j’assure la collaboration des différents corps de métiers présents sur les chantiers : peintres, menuisiers, marbriers, moquettistes, staffeurs plombiers, électriciens, charpentiers, carreleurs etc.



*Une excellente faculté de communication, un sens aigu de l’écoute, avec de grande capacité commercial, me permettent de m’adapter a tout les budgets.