Dotée d'une expérience de plus de 10 ans dans le management de proximité et le coaching des techniques de ventes et passionnée surtout par L'entrepreneuriat et le MENTORING.



Mes compétences :

Leadership

Assistance téléphonique

Management des ventes

Téléprospection

Management commercial

Assurance

Relations clients

Conseil en management

Management opérationnel

Négociation commerciale

Conseil en communication