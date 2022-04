Docteur-Ingénieur en génie biologique

Membre du laboratoire d'Ecologie et Technologie Microbienne (LETMI) de l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) dirigé par le Pr HAMDI MOKTAR

domaine des recherches: Ecologie Microbienne et Environnement

A la recherche d'un post doc



Mes compétences :

Ecologie

Microbiologie

Génie des Procédés

outils moléculaire

dépollution des rejets atmosphériques

Traitement des eaux