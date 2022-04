Ilhem SEDDIK, j'ai 26 ans, jeune diplômée Ingénieur en Industries Alimentaires.

Je suis de nature proactive, persévérante et sociable.

Grâce aux différents stages et aux postes que j’ai occupés, j’ai eu la chance d'améliorer mes compétences métacognitives comme l’esprit de synthèse, d’analyse et l’adaptabilité avec les divers milieux professionnels.

J’ai confiance dans ma formation et je m'intéresse particulièrement aux problématiques de développement durable.

Dotée d’une aisance relationnelle et prête à travailler dans un nouvel environnement, je suis là pour faire mes preuves.



Mes compétences :

Stage 'industries alimentaires' chez sté 'SLD'

Stage 'ouvrier' chez sté 'MAJOUL'

Stage dans la sté 'SGBIA'

Stage dans la raffinerie 'CRISTAL'

expérience dans le laboratoire 'SENSOLAB'

Stage du PFE: Société des Industries Pharmaceutiqu

Stage professionnel : Bureau d’étude & formation

Stage professionnel : Poste d’Hygiéniste