Ilia MAMAN HAROU

Je détiens des antécédents de succès dans la planification financière, la gestion des risques en audit, de la budgétisation, de gestion de la performance, le changement de mise en œuvre, la gestion des changements et l'amélioration des services opérationnels. Expérience de la prestation de formation et d'autres recyclages, d'assurer la liaison avec les services techniques et appuyer le personnel sur plusieurs domaines d’activités de terrain. J’ai tenu le poste de coordonnateur des bases (5) du Niger et à ce titre mon rôle était de coordonner tous les programmes de WVN; Je joue le rôle de directeur des programmes en faisant le suivi des activités et la revue des rapports mensuels et annuels. En même temps je conçois les projets spéciaux pour les programmes et appuie les managers dans leur gestion des programmes pour le bienêtre des enfants. Je suis en charge de la supervision de la mise ne œuvre des recommandations d’audit international et interne pour un travail de qualité à travers un Outil appelé le CERG (Comité d’évaluation de Risque de Gestion) qui nous a permis d’avoir la note acceptable lors du dernier audit en Avril 2010

Expérience de travail avec World Vision International (WVI) au Niger depuis 15 ans et bien connu dans le travail avec plus de 5 nationalités dans le bureau de WVI actuellement. J’ai assuré la direction des opérations pour 5 mois durant l’année 2010. J’étais chargé du leadership des opérations pour assurer le développement transformationnel durable des communautés, la supervision du secours d’urgence et le bienêtre des enfants du Niger à travers un fonctionnement des programmes et projets selon les normes, politiques, systèmes et procédures du partenariat et les accords avec les partenaires au-dedans et en dehors de World Vision.

Respecter le délai des urgences et nécessaire à WVI et aussi de suivre les politiques, les procédures et l’intendance à WVI. Sous ma supervision en tant que président du comité de gestion de risque, World Vision Niger en 2010 a obtenu un «avis de risque acceptable» dans l'audit financier du bureau du Niger réalisé par Audit Manager du global center.

Spécialités:

• Gestion des subventions/grants ;

• Gestion des opérations ;

• Gestion des programmes ;

• Conceptions des projets et leur mise en œuvre ;

• Le soutien technique et le renforcement des capacités des équipes des opérations





Mes compétences :

Aménagement

leadership

World Vision

Microsoft Project

budgets

Natural Resource Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corel WordPerfect