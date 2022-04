Ilias AMIRI

Objet : candidature pour un poste commercial/achat/administration

Bonjour,



Titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et un diplôme de technicien spécialiste en système réseaux informatiques, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste commercial/achat.

J'ai déjà occupé un poste de télé conseiller pendant 1an et dernièrement j'étais responsable crédit chez WAFASALAF pendant 2 ans.

Ces deux expériences mon permis de faire preuve d 'adaptabilité et d autonomie.

Motivée,dynamique, je suis une personne très sérieuse dans mon travail et je pense pouvoir fournir un travail appréciable. Je désire aujourd'hui intégrer une organisation de notoriété afin de continuer pour progresser et élargir mes connaissances. Je vous invite donc, a découvrir mon curriculum vitae pour davantage de détails.

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations.



Très Cordialement.