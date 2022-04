Ilias BENMANSOUR

Bonjour

je me presenteBenmansour Ilias après de courtes mais enrichissantes expériences dans divers domaines, je souhaite aujourd’hui donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et faire valoir mes compétences dans un poste à la fois stable et stimulant au sein d’une entreprise innovante.

Les connaissances que j’ai acquises en modelisation,statistique,informatique…, mes idées novatrices et l’ouverture qu’a permis ma formation m’ont aidé à développer plusieurs activités et outils de segmentation et de génération de prévisions ainsi qu’à apporter un conseil aussi bien sur les actions à entreprendre que sur leur réalisation. .

Mes qualités premières, la polyvalence et le perfectionnisme, constituent un gage d’adaptabilité et de performance et je cherche aujourd’hui à m’investir dans une entreprise où mes compétences pourraient être mises à profit. Intégrer votre équipe serait pour moi l’opportunité de progresser dans une fonction en adéquation avec mes perspectives de carrière.



Mes compétences :

Dynamisme

Adaptabilité

Ouverture

Engagement

Serieux