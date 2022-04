Ilias BERNOUSSI-SALLAY

Fraîchement diplômé de l'Institut Supérieur de l’Automobile et du Transport (ISAT Nevers), et ayant récemment fait me preuve avec succès chez AIRBUS HELICOPTERS en tant que stagiaire ingénieur d'étude et de conception.

Je suis à la recherche de mon premier emploi, où je pourrais pratiquer mon métier d'ingénieur spécialisé dans le domaine mécanique et ingénierie des transport, options matériaux et structures.



Actuellement disponible immédiatement, mais pour combien de temps encore ?



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

LS-DYNA

Kaizen

Benchmarking

GANTT Project

Abaqus

Microsoft Office