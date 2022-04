Ilias Choaib MOUMEN

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel de l’Ecole Nationale de l’Industriel Minérale (ENIM-Rabat), j'ai eu l'opportunité d'acquérir des compétences spécifiques dans les domaines des systèmes de production industriel particulièrement : gestion de production, management de projet, et le management de la qualité

Mon contact socioprofessionnel avec les dirigeants, les opérateurs et les clients m’a permis d'accroître mes compétences relationnelles et managériales, notamment : le leadership, la communication et l’esprit d’innovation.

Certes, je viens de débuter ma carrière professionnelle, mais ma motivation va au-delà, puisque je serais capable d’accomplir toutes les missions participant dans l'atteinte des objectifs des entreprises visant l’évolution et l’amélioration.



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion de la qualité

Logistique

Gestion de projet

Maintenance industrielle