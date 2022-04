Ilias FARRAA

Bonjour,

Je m'appelle Farraa Ilias , j'ai actuellement 30 ans , je vis en concubinage et suis papa de quatre filles. Suite à des soucis de santé , c'est tout mon avenir professionnelle qui a été remis en question.Aussi , j' ai décidé de me reconvertir dans le domaine de l'informatique qui a toujours été ma passion.Pour mettre un pied à l 'étrier ,j'ai débuté par une formation AFPA pour but d'obtenir le titre de Technicien d' assistance en informatique.Suite a cela je désirerais intégré le CESI de Bordeaux afin afin d'y suivre la formation en alternance de GMSI pour continuer sur une formation d' administration réseau .



Mes compétences :

Préparation et remise en état d’équipements infor

Installation, configuration, assistance, réparatio

Habilitation Electrique BE essai

Synchronisation de matériel numérique mobile avec

Formé à la gestion de parc informatique

Formé à la hotline et à l’assistance à distance

connaissance de plusieurs systèmes d’exploitation

utilisation courante d’applications bureautiques (

Formé à intervenir sur un service réseau et son en