Iliass AFELNOUGHRI

Jeune Marocain, Agé de 28 ans, titulaire d’un Master Spécialisé Ingénierie et Conduite des Projets de Bâtiment et des travaux publics (ICP-BTP), spécialité en Bâtiments au sein de la Faculté des Sciences Semlalia Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Travailleur, rigoureux et disponible, possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe



Mes compétences :

- Conception et calcul d’une structure en béton ar

- Géotechnique,

- Calcul de métré,

- Gestion et organisation d’un chantier,

- Thermique de Bâtiments et Rayonnement Solaire,

- Efficacité énergétique dans le bâtiment,

- Connaissances en : Installation Electriques, HSE

Élaboration des Fiches de Suivi

Élaboration des Tableaux de bord des PV