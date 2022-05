- Satisfaire de la façon la plus juste et irréprochable les besoins de mon client



- Confidentialité, respect, souplesse, adaptation, curiosité et créativité sont mes mots d'ordre



Mais aussi:



- Analyse d'une situation, identification d'un contexte, recherche de solutions efficaces et rapides, à coût juste et raisonnable



- Suivi et gestion d'un budget en vue d'anticiper des dépenses multiples et importantes



- coordination des intervenants propre à l'entreprise et des intervenants et fournisseurs extérieurs



- travail précis, dans l'anticipation permanente



- grande force de travail



Mes compétences :

Anglais

Bilingue anglais espagnol

Chef de projet

Conciergerie

Conciergerie de luxe

Espagnol

Espagnol scolaire

Gestion de crise

Gestionnaire

Luxe

Management

Réactivité

Réactivité&souplesse

Régisseur

Service à la personne