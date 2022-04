Iliass HAKIM

Je suis un jeune diplôme de l'université Bretagne occidentale actuellement à la recherche d'un poste ingénieur réseaux et sécurité. Je dispose à ce titre d’une solide formation technique en informatique et sécurité réseaux. Tout au long de ma formation j’ai acquis des connaissances dans le domaine des Réseaux tel que la mise en place de réseaux (WAN, LAN), différents serveurs (DHCP, DNS) et des solutions de sécurisation comme (IDS/IPS), ACL et d'authentification. Lors des différents stages, projets et travaux pratiques réalisés au cours de mon Master j’ai pu acquérir une bonne connaissance dans de la Téléphonie fixe et mobile traditionnelle ou ToIP, J’ai aussi appris à analyser les besoins d’un client à partir d'un cahier des charges et ainsi proposer des solutions répondant à ses attentes en optimisant les ressources disponibles.





Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Système d'exploitation Unix/Win

supervision

Traitement du signal

Programmation

Installation Informatique

Configuration des Switch

Télécommunications

Voix sur ip

Configuration et dépannage internet réseaux

Configuration de PC

Configuration du routeur Cisco

CCNA

VPN

VMware

TCP/IP

SQL

SNMP

SIP

RTP

PAT

OSPF (Open Shortest Path First)

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Access

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux Red Hat

Linux Fedora

Linux

LTE

LAN/WAN > WLAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

Java

Intrusion Prevention System

Intrusion Detection System

IPSec

C Programming Language

BGP (Border Gateway Protocol)

Active Directory

AAA

3G Networks

2G Networks