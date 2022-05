Romain LE FORESTIER

Passionné par le monde de l'informatique, j'ai appris la programmation lors de mon DUT GEII, période durant laquelle je me suis particulièrement intéressé aux technologies du web. Afin d'approfondir mes connaissances en informatique et en programmation, après avoir obtenu mon diplôme j'ai intégré la Licence d'Informatique de Brest. J'ai ensuite poursuivi avec un Master pour les logiciels et systèmes embarqués afin de concilier ma passion pour l'informatique et pour l'électronique.



Mes compétences :

JQuery

VHDL

SQL

Microsoft Windows Seven

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

MPLAB

Linux Debian

LabVIEW

JavaScript

Java

HTML 5

Firework

ECLiPSe

Cascading Style Sheets 3

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

HTML

CSS 3

CSS

PHP

MATLAB

smaltalk

Xilinx

Vivado