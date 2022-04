Benoît VIGOUROUX

Vous retrouverez mon parcours, et mes compétences, sur mon portfolio :Array

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Autodidacte par passion depuis 2002, je m'épanouis dans ce beau métier riche et sans cesse renouvelé.



Webdesigner/Web intégrateur sympa, sensible aux nouvelles technologies (HTML5/CSS3, Responsive design, Frameworks CSS, ...), amateur de belles interfaces web et de CMS (Drupal, Wordpress, ... ) et de solutions sur mesure, curieux et passionné du web.



Quelques réalisations :

-Array

-Array

-Array

-Array

-Array

-Array

-Array

-Array

- boutique.edifia.fr

-Array



Mes compétences :

Photoshop

Wordpress

Drupal

Opencart

Joomla

CSS3

Html5

JQuery

Responsive design

PHP

CMS

Ilustrator

MySQL

Web

Webdesign

Css

Webdesigner

Compass

Développement informatique

HTML

Git

Php Html Css Js

Sass

RWD

Biotechnologies végétales

Biotechnologies

Gulp

Gestio de projet